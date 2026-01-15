Иран назвал условие гарантий по своей ядерной программе

Иран взамен на снятие санкций готов гарантировать мирный характер своей ядерной программы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Главу МИД спросили, на какие уступки готов пойти Иран, чтобы вернуться за стол переговоров в то время, как Израиль и США угрожают ему военной атакой.

"Мы можем гарантировать мирный характер нашей ядерной программы, <...> гарантировать, что она будет мирной всегда. Взамен мы ожидаем, что санкции будут сняты", - ответил он.