Иран назвал условие гарантий по своей ядерной программе

Иран взамен на снятие санкций готов гарантировать мирный характер своей ядерной программы.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
Главу МИД спросили, на какие уступки готов пойти Иран, чтобы вернуться за стол переговоров в то время, как Израиль и США угрожают ему военной атакой.
"Мы можем гарантировать мирный характер нашей ядерной программы, <...> гарантировать, что она будет мирной всегда. Взамен мы ожидаем, что санкции будут сняты", - ответил он.
