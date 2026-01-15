https://news.day.az/world/1809496.html ООН может провести экстренное заседание по Ирану - ДАТА Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране может пройти по запросу США 15 января. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
ООН может провести экстренное заседание по Ирану - ДАТА
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране может пройти по запросу США 15 января.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
В постоянном представительстве Федеративной Республики Сомали, которая выполняет роль председателя СБ в январе, не ответили, утверждено ли проведение совещания по инициативе Вашингтона.
Напомним, что ранее агентство Reuters сообщило, что США могут начать военную операцию против Ирана в течение ближайших 24 часов.
Протесты в Иране начались в конце декабря, спровоцированных резким падением курса национальной валюты.
