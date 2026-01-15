https://news.day.az/world/1809491.html Землетрясение произошло у побережья Японии У берегов японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,6. Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 98 километрах к востоку от города Кусиро, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.
