Землетрясение произошло у побережья Японии

У берегов японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 98 километрах к востоку от города Кусиро, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.

Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали, угроза цунами не объявлена.