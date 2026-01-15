https://news.day.az/world/1809493.html Иран отказался обсуждать свою ракетную программу Тегеран не готов обсуждать отказ от своей ракетной программы, так как она является ключевым элементом национальной безопасности и обороны страны. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
Тегеран не готов обсуждать отказ от своей ракетной программы, так как она является ключевым элементом национальной безопасности и обороны страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
"Баллистические ракеты - это наше средство обороны и самое надежное средство защиты, это не обсуждается. Почему мы должны вести переговоры по нашим баллистическим ракетам, когда они нужны нам для нашей безопасности и для нашей обороны?" - подчеркнул он.
