https://news.day.az/world/1809490.html США начали переброску военной техники на Ближний Восток - СМИ США начали переброску военной техники на Ближний Восток на фоне обострения в отношениях с Ираном. Как передает Day.Az, об этом сообщила журналист NewsNation Келли Мейер в соцсети X со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
США начали переброску военной техники на Ближний Восток - СМИ
США начали переброску военной техники на Ближний Восток на фоне обострения в отношениях с Ираном.
Как передает Day.Az, об этом сообщила журналист NewsNation Келли Мейер в соцсети X со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По ее словам, Вашингтон направляет авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM).
Ожидается, что переброска займет около одной недели, добавила Мейер.
Ранее мы сообщали, что Иран частично закрыл свое воздушное пространство.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре