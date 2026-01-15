США начали переброску военной техники на Ближний Восток на фоне обострения в отношениях с Ираном.

Как передает Day.Az, об этом сообщила журналист NewsNation Келли Мейер в соцсети X со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По ее словам, Вашингтон направляет авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM).

Ожидается, что переброска займет около одной недели, добавила Мейер.

Ранее мы сообщали, что Иран частично закрыл свое воздушное пространство.