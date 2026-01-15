Пользователи новой macOS пожаловались на сломанную функцию

Пользователи macOS Tahoe начали жаловаться на сложности при изменении размеров окон после обновления системы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, gереработанный интерфейс с более сильным скруглением углов окон негативно сказался на удобстве масштабирования, поскольку большая часть области, отвечающей за активацию этой функции, теперь фактически находится за пределами самого окна.

Apple существенно увеличила радиус скругления окон и элементов интерфейса в macOS Tahoe, представленной на WWDC 25. Сразу после анонса дизайн вызвал неоднозначную реакцию и получил от пользователей критику за "игрушечный" внешний вид. Однако после выхода системы стало ясно, что проблема касается не только эстетики, но и повседневного использования.

Так разработчик Норберт Хегер обратил внимание на то, что привычный способ изменения размера окна больше не работает так, как раньше. При наведении курсора на угол окна система зачастую не реагирует. Масштабирование срабатывает лишь в том случае, если указатель находится строго в определенной зоне по центру угла либо немного за его пределами, что выглядит неинтуитивно.

Как выяснилось, активная область для изменения размера окна составляет всего 19 на 19 пикселей. Из-за увеличенного скругления более 70 процентов этой зоны оказываются за границами окна. В результате пользователю приходится целиться в узкий участок, который визуально не совпадает с ожидаемой точкой захвата.

Хегер отмечает, что большинство пользователей инстинктивно пытаются "схватить" угол внутри видимой части окна, но в этой области масштабирование не срабатывает. По его словам, такой подход противоречит базовой логике взаимодействия с интерфейсом, когда действие должно выполняться при прямом контакте с элементом, а не за его пределами.