Армения готова обеспечить беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном

Армения готова в согласованных рамках обеспечить беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

"Хочу подчеркнуть и ещё раз подтвердить нашу политическую волю: в рамках согласованных договоренностей мы готовы, настроены и обязательно будем продвигаться в этом направлении, в том числе в соответствии с принципами, о которых неоднократно говорили, - в вопросе обеспечения беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Наш настрой таков, что и здесь мы должны выйти за рамки логики конфликта и перейти к нормальной, мирной атмосфере и образу мышления", - отметил Пашинян.

Ранее Пашинян сообщил о планах строительства мостов на различных участках армяно-турецкой границы.