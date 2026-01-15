В Азербайджане создается информационная система по энергоэффективности

В Азербайджане создается Информационная система по энергетической эффективности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к закону "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Информационная система по энергоэффективности создается для контроля за исполнением задач, определенных для достижения целей и показателей в сфере обеспечения энергоэффективности в соответствии с международной практикой, а также для обеспечения отчетности, мониторинга и оценки реализуемых мероприятий и достигнутых результатов.

Создание соответствующей электронной платформы имеет большое значение с точки зрения более эффективного выполнения задач, стоящих перед государством в области использования энергетических ресурсов и энергоэффективности, создания возможности для сотрудничества граждан с соответствующими государственными органами в данной области, а также предоставления и получения необходимой информации.

Создание системы должно способствовать повышению прозрачности информации в этой области, повышению эффективности государственных услуг и эффективному внедрению и контролю законодательства в данной сфере.

Информационная система поможет осуществлять контроль за реализацией государственной политики в области энергоэффективности, предоставлять электронные услуги в соответствующей сфере и оперативно получать показатели исполнения. Так, через систему будут приниматься заявки на получение квалификационного свидетельства энергоаудитора, будет отражаться реестр энергоаудиторов и организаций, занимающихся энергоаудитом, а субъекты контроля за производством, поставкой и потреблением энергии должны будут размещать свои отчеты.

В общедоступной части информационной системы планируется разместить просветительскую информацию по энергоэффективности для населения, калькулятор энергосбережения, статистику энергопотребления и т. д.

Глава государства подписал указ о реализации соответствующего закона.