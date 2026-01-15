https://news.day.az/society/1809603.html В Бинагади горит жилое здание - ВИДЕО На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном по улице Агасадык Герайбейли в Бинагадинском районе города Баку.
В Бинагади горит жилое здание - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном по улице Агасадык Герайбейли в Бинагадинском районе города Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска МЧС, а также Бакинского регионального центра.
В настоящее время продолжаются мероприятия по ликвидации пожара.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре