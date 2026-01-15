В Бинагади горит жилое здание

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном по улице Агасадык Герайбейли в Бинагадинском районе города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска МЧС, а также Бакинского регионального центра.

В настоящее время продолжаются мероприятия по ликвидации пожара.