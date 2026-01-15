Google готовит бюджетный смартфон

Смартфон Google Pixel 10a может поступить в продажу 17 февраля и оказаться заметно дешевле предыдущей модели.

Как передает Day.Az, об этом сообщает GSMArena со ссылкой на инсайдера MysteryLupin в соцсети X, раскрывшего предполагаемые цены и характеристики устройства.

По его данным, версия Pixel 10a с 128 ГБ памяти в Европе будет стоить €500, а модель с накопителем на 256 ГБ - €600. Если информация подтвердится, стартовая цена новинки будет на €50 ниже, чем у Pixel 9a при его выходе. Фирменные чехлы, выполненные в цветах смартфона, оценены в €20.

Источник уточняет, что базовая версия со 128 ГБ памяти будет доступна в четырех цветах - Obsidian, Berry, Lavender и Fog, тогда как модификация на 256 ГБ выйдет только в черном цвете Obsidian.