Президент Албании Байрам Бегай посетит Азербайджан в марте для участия в 13-м Глобальном бакинском форуме.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал в интервью Trend Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Албания в Азербайджане Бесарт Кадиа.

Посол отметил, что Албания с нетерпением ожидает серии визитов на высоком уровне и совместных мероприятий, которые будут способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества с Азербайджаном.

"В Тиране планируется провести второе заседание Совместной рабочей группы по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству, которое создаст платформу для продвижения конкретных проектов и углубления институционального взаимодействия. Президент Байрам Бегай посетит Азербайджан с 13 по 15 марта, чтобы принять участие в мероприятии, организованном Международным центром Низами Гянджеви, что подчеркивает приверженность Албании культурному и интеллектуальному обмену", - сказал Кадиа.

Отметим, что Форум состоится 12-14 марта 2026 года в Баку с участием действующих и бывших глав государств и правительств, премьер-министров, лауреатов Нобелевской премии и выдающихся ученых.