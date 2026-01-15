Visa готова к расширению безналичной оплаты транспорта в Азербайджане

Корпорация Visa открыта к сотрудничеству с партнерами для внедрения безналичной оплаты проезда и в других городах Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend старший директор, региональный менеджер Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев.

Динамика платежного рынка Азербайджана

Он отметил, что цифровая экономика Азербайджана уверенно растет: сегодня 67% платежей и 91% транзакций совершаются в безналичном формате по данным Центрального Банка.

"Статистика Visa подтверждает эту динамику. В конце 2025 года мы достигли своеобразного рекорда - количество карт Visa в стране превысило численность населения. Это говорит о росте популярности безналичных платежей, в том числе токенизированных транзакций через Apple Pay или Google Pay. Отмечу премиальные продукты: мы активно развиваем это направление в Азербайджане, и результаты говорят сами за себя. Количество держателей наших премиум-карт Visa Infinite и Visa Signature за тот же период увеличилось почти в 1,5 раза, в Visa Platinum - почти на четверть", - сказал региональный менеджер.

Н. Гаджиев подчеркнул, что более чем вдвое также выросло число обладателей карты Visa Rewards, которая позволяет получать кешбэк с покупок и другие бонусы.

"По объему платежей также видны высокие темпы роста: операции по Visa Signature фактически удвоились, Visa Rewards, как и Visa Infinite, показала прирост в более чем в 1,5 раза. Эти цифры показывают, что взыскательным пользователям уже недостаточно базовых функций карты. Спрос смещается в сторону дополнительных преимуществ - специальных предложений от партнеров Visa, привилегий в путешествиях и персонализированного сервиса", - добавил он.

Развитие безналичной оплаты в транспорте

"Безналичные расчеты в транспорте - это наш особый предмет гордости. Азербайджан входит в число стран, которые внедряют самые современные модели оплаты проезда.

В ноябре 2025 года при поддержке Visa была запущена бесконтактная оплата в Бакинском метро и автобусах, а также в автобусах города Гянджа. Оплатить можно как картой, так и через Apple Pay и Google Pay - достаточно просто приложить к терминалу смартфон или другой гаджет, например часы или платежное кольцо. Благодаря усилиям всех партнеров - Центрального банка Азербайджана, KapitalBank, BakiKart, Payriff - этот проект был реализован, чтобы сотни тысяч азербайджанцев получили возможность ежедневно оплачивать проезд просто, безопасно и без лишних хлопот", - сказал региональный менеджер Visa.

Он подчеркнул, что компания продолжает системную работу по развитию платежных решений для транспорта в стране.

"Еще в 2021 - 2022 годах совместно с Азербайджанскими железными дорогами, Международным банком Азербайджана и Центральным банком мы внедрили бесконтактную оплату на всех 14 железнодорожных станциях по маршруту Баку-Сумгаит, а также впервые в регионе Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа представили инновационную модель Mobility & Transit Transaction (MTT). Эта технология объединяет все поездки за 24 часа в одну транзакцию. На практике это позволяет системе единоразово списывать оплату, если человек совершает несколько поездок в день или если на маршруте установлены гибкие тарифы в зависимости от расстояния или льгот для определенных категорий пассажиров, - удобно и прозрачно",- сказал Н. Гаджиев.

Он заявил, что компания открыта к сотрудничеству с партнерами для внедрения безналичной оплаты и в других городах, чтобы жители Азербайджана могли рассчитываться за проезд комфортно и бесшовно в любом регионе страны.

Решения Visa для развития электронной коммерции в Азербайджане

Как отметил Н. Гаджиев, E-commerce - один из самых перспективных сегментов, и задача компании - сделать онлайн-шоппинг максимально удобным и безопасным.

"Безопасность операций с картами Visa в электронной коммерции обеспечивает технология токенизации Visa Token Service. ​​Технология позволяет заменить реальные данные карты в процессе транзакции на уникальный цифровой идентификатор - токен, и даже если он попадет в руки третьих лиц, использовать его невозможно.

Также у нас есть технология Click to Pay на основе токенизации, которая выводит удобство электронной коммерции на новый уровень. Обычно при оплате в интернет-магазине нужно каждый раз вводить номер карты, срок ее действия и CVV-код. С Click to Pay эти данные заполняются только один раз и сохраняются в токенизированном виде в защищенном хранилище, а при следующей покупке оплата пройдет в один клик - на всех торговых площадках мира, где размещена иконка сервиса. Это быстрее, безопаснее и исключает ошибки, которые случаются при ручном вводе данных", - пояснил региональный менеджер.

Он отметил, что в связке с Click to Pay технология Visa Passkey - сервис биометрической аутентификации, который позволяет подтвердить личность пользователя и дать разрешение на онлайн-платеж с помощью сканирования отпечатка пальца или распознавания лица.

"Сегодня биометрия становится одним из самых надежных способов защиты транзакций: она заменяет пароли и одноразовые коды, делая процесс оплаты одновременно более удобным и безопасным.

В Азербайджане мы совместно с нашими партнёрами, включая BirMarket, Bakcell, Wolt, bolt, Trendyol, 189 taxi, Yiğim, запустили токенизацию при оплате в электронной коммерции через Apple Pay и Google Pay. По сути, это перенос удобства мобильных платежей в интернет-магазины. Эти решения ускоряют развитие цифровой торговли в Азербайджане и значительно улучшают пользовательский опыт", - добавил Н. Гаджиев.

Направления работы команда Visa в Азербайджане

"В первую очередь, открытие нового офиса подчеркивает, что Азербайджан - стратегически важный рынок для Visa. Новый офис и расширенная команда, позволяет нам быстрее запускать проекты в Азербайджане вместе с партнерами. Сейчас в бакинском филиале работают специалисты по развитию бизнеса, консалтингу, продуктам, маркетингу и многим другим направлениям. При этом офис работает не только на Азербайджан: часть команды отвечает за проекты вне страны, охватывая как более широкую географию на уровне 17 стран субрегиона, включая Украину, Грузию, СНГ и Юго-Восточную Европу, так и всего региона Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Это усиливает роль Баку как одного из стратегических офисов Visa.

Если смотреть стратегически, это инвестиция в долгосрочный экономический рост страны. Теснее сотрудничая с азербайджанскими игроками для развития платежной инфраструктуры, мы повышаем удобство и безопасность цифровых расчетов для пользователей, помогаем бизнесу оптимизировать процессы, а государству - развивать цифровую экономику", - сказал он.

Стратегия компании на ближайшие годы?

Н. Гаджиев отметил, что стратегия Visa до 2030 года строится вокруг трех ключевых направлений.

"Первое - развитие потребительских платежей. Сюда входит все: платежи в магазинах, онлайн-покупки, оплата в транспорте. Мы работаем над тем, чтобы путь каждого держателя карты Visa был бесшовным: от бесконтактной оплаты проезда в автобусе по дороге на работу до покупки кофе в обеденный перерыв и онлайн-шопинга в свободное время вечером.

Второй вектор - развитие новых потоков платежей. Речь идет о цифровизации операций между компаниями, государством и гражданами и других направлений. Visa активно работает со всеми сегментами - от малого бизнеса до государственных структур, помогая ускорять и автоматизировать платежные процессы. И наконец, третий "столп" нашей стратегии - дополнительные сервисы и услуги. Сюда входят инструменты для предотвращения мошенничества, аналитика, маркетинговые и консультационные сервисы, которые мы предоставляем партнерам, чтобы помочь им повысить эффективность и конкурентоспособность", - заявил он.

Региональный менеджер подчеркнул, что все эти направления активно реализуются и в Азербайджане.

"Например, в случае дополнительных услуг, наш консалтинг может использовать большие данные, изучать общие, и в том числе поведенческие тенденции в конкретных сегментах и давать рекомендации по улучшению продуктов. Многие наши партнеры в Азербайджане уже могли убедиться в эффективности такого подхода", - сказал он.

По словам Н.Гаджиева, важным вектором для компании также является развитие премиальных карточных продуктов, которые пользуются большим спросом в Азербайджане.

"Наиболее востребованным преимуществом для премиальных клиентов остаются привилегии для путешествий. Мы предоставляем держателям премиальных карт Visa услугу трансфера в аэропорт Баку и обратно, а также аналогичный сервис в популярных направлениях полетов из Азербайджана - Анталии, Алании, Стамбуле, Абу-Даби и Дубае, и планируем расширять эту географию.

Кроме того, держателям премиальных карт доступны бизнес-залы более чем в 1200 аэропортах мира, бесплатный интернет-роуминг, сервис Fast Line для ускоренного прохождения контроля и другие вип-услуги, скидки и бонусы. В будущем мы продолжим развивать этот сегмент, дополняя его новыми привилегиями для путешествий и повседневной жизни", - сказал он.

О развитии агентской коммерции

Н. Гаджиев отметил, что агентская коммерция - это новый этап эволюции коммерции, который можно сравнить с переходом от офлайн- к онлайн-шоппингу, а затем - к мобильной коммерции.

"Сейчас мы стоим на пороге новой эры, где цифровые агенты на основе искусственного интеллекта будут помогать людям совершать покупки. Основа этого будущего - инициатива Visa Intelligent Commerce, которую Visa анонсировала в апреле 2025 года. Мы открыли нашу глобальную сеть VisaNet для ведущих мировых ИИ-платформ, которые разрабатывают "умных" шоппинг-ассистентов, которые смогут действовать от имени пользователя, избавляя его от рутины.

Как это будет работать? Представьте, что вам нужен новый свитер. ИИ-агент знает ваши параметры, предпочтения по цвету и материалу, сравнивает товары, ищет оптимальное предложение, оформляет заказ и доставку, а также оплачивает все картой Visa. Вам останется только подтвердить покупку. Весь процесс прозрачный, безопасный и полностью под вашим контролем", - сказал он.

Региональный менеджер напомнил, что в октябре компания представила Trusted Agent Protocol - набор правил и требований, который позволяет торговым площадкам и ИИ-агентам взаимодействовать корректно.

"Это важный шаг к созданию агентской коммерции будущего, к которой уже в ближайшие годы смогут приобщиться и азербайджанцы.

И, конечно, будущее ИИ-коммерции невозможно без надежной и удобной платежной основы. Именно поэтому ключевую роль здесь сыграют решения Click to Pay и Visa Passkey: Click to Pay позволяет совершать оплату без введения данных карты, а Visa Passkey обеспечивает мгновенное подтверждение операции с помощью биометрии", - сказал он.

Ожидания в 2026 году

Н.Гаджиев отметил, что в 2026 году Visa ожидает устойчивый рост цифровой экономики во всех сегментах - от потребительских платежей до электронной коммерции и безналичной оплаты в транспорте.

"Рынок станет еще более цифровым, удобным и ориентированным на пользователя, а Visa продолжит внедрять новые технологии, развивать продукты и сервисы, открывать новые каналы и направления, расширяя экосистему безопасных, удобных и инновационных платежей на базе токенизации", - сказал он.

Региональный менеджер отметил, что отдельный приоритет для компании - борьба с мошенничеством.

"За последние пять лет Visa инвестировала более 13 миллиардов долларов в развитие технологий безопасности по всему миру. Эти инвестиции позволили в 2025 году заблокировать почти вдвое больше мошеннических транзакций в электронной коммерции по сравнению с предыдущим годом и снизить уровень мошенничества в нашей экосистеме на 8%. Также за год работы глобального отдела Visa Scam Disruption нам удалось раскрыть более 25 000 финансовых схем и предотвратить попытки мошенничества на сумму более 1 миллиарда долларов. Мы продолжим усиливать это направление, развивая передовые решения по предотвращению мошенничества, такие как платформа Featurespace, которая использует поведенческий анализ в реальном времени для выявления угроз, а также Cybersource - одно из ведущих решений для защиты электронной коммерции. Параллельно мы будем расширять использование искусственного интеллекта в платежах и коммерции, чтобы обеспечить еще более высокий уровень защиты транзакций, лучший платежный опыт и персонализированные решения для наших клиентов и партнеров.

Мы уверены, что Азербайджан и дальше будет демонстрировать впечатляющие результаты на пути к безналичному будущему, и для нас большая честь быть частью этого прогресса", - заключил он.