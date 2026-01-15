Названо число пенсионеров в Азербайджане

В прошлом году число пенсионеров в Азербайджане составило 1 миллион 98 тысяч человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня в Баку на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года и целям на 2026 год, заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Зека Мирзоев.

По его словам, расходы на выплату пенсий составили 7,1 миллиарда манатов.

"Средний размер пенсии составил 49,9 процента от средней месячной заработной платы, а пенсия по возрасту - 53,2 процента. Эти показатели полностью соответствуют рекомендованному международными организациями уровню соотношения в 40-60 процентов", - отметил он.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев заявил, что в 2026 году ожидается рост среднего размера ежемесячной пенсии до 590 манатов, а средней пенсии по возрасту - до 629 манатов.