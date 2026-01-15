Трамп не откажется от планов завладеть Гренландией

Планы европейских стран по отправке войск в Гренландию не меняют намерения президента США Дональда Трампа завладеть этой автономной территорией Дании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Что касается вопроса о Гренландии, я не думаю, что войска в Европе как-либо влияют на решения президента или меняют его намерения завладеть Гренландией", - сказала она, комментируя сообщения о том, что группа европейских стран намерена отправить дополнительные войска в Гренландию.

Ранее в Белом доме озвучили детали работы совместной рабочей группы США и Дании по Гренландии.