Пекин ужесточает позицию по ввозу в Китай ИИ-чипов Nvidia

Представители китайской таможенной службы заявили о фактическом запрете на ввоз ускорителей Nvidia H200 в страну. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Формально соответствующее решение пока не оформлено на законодательном уровне. Однако, по словам одного из источников агентства, формулировки китайских официальных лиц носят настолько жесткий характер, что на практике это уже равносильно запрету. Неясно, идет ли речь о временной мере или о подготовке к её последующему правовому закреплению. Причины возможных ограничений официально не раскрываются.

На фоне этой неопределенности китайские государственные чиновники провели совещания с представителями местных технологических компаний. По данным источников Reuters, участникам встреч рекомендовали воздержаться от закупки зарубежных ИИ-чипов без крайней необходимости.

Эксперты рассматривают происходящее в более широком геополитическом контексте. Аналитик Rhodium Group Рива Гужон полагает, что Пекин может использовать ситуацию как инструмент давления на США в преддверии ожидаемого визита президента Дональд Трамп в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпин в апреле.

По словам старшего научного сотрудника по Китаю и новым технологиям в аналитическом центре Совета по международным отношениям Криса Макгуайра, Пекин исходит из того, что США заинтересованы в продаже Китаю ИИ-ускорителей. Это, по его мнению, дает китайской стороне рычаги влияния для получения политических или торговых уступок в обмен на одобрение экспортных лицензий.