Эти автомобили могут воспламениться в любой момент

В последние дни в Азербайджане участились случаи внезапного возгорания электромобилей. Особую обеспокоенность у владельцев вызывают аккумуляторы этих автомобилей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой Milli.Az, специалист в сфере автомобилей Эльгюн Хыдыров заявил, что причиной пожаров чаще всего становится плохое качество изоляции батарей.

"Если изоляция выполнена недостаточно качественно, может произойти возгорание. Современные батареи оснащены системами охлаждения летом и обогрева зимой. При низком качестве этих систем или неправильном вмешательстве в их работу батареи могут перегреваться и воспламеняться. Нарушение изоляции также повышает риск возгорания из-за окисления", - пояснил эксперт.

Кроме того, Хыдыров отметил, что электромобили могут загореться и по другим причинам.

"На некоторые автомобили устанавливают дополнительные осветительные приборы и различные электронные устройства. Чаще всего их монтируют не квалифицированные специалисты, что создает дополнительную нагрузку на электрическую сеть автомобиля, приводит к коротким замыканиям и увеличивает риск пожара", - добавил он.