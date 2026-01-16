https://news.day.az/world/1809760.html Возвращение Crew-11 Dragon на Землю попало на ВИДЕО Возвращение космического корабля Crew-11 Dragon на Землю стало зрелищным событием для жителей Сан-Франциско, которые смогли наблюдать его вход в атмосферу невооруженным глазом, передает Day.Az. Яркий след в небе привлек внимание горожан и был запечатлен на видео, которое быстро разошлось по соцсетям.
