Возвращение Crew-11 Dragon на Землю попало на

Возвращение космического корабля Crew-11 Dragon на Землю стало зрелищным событием для жителей Сан-Франциско, которые смогли наблюдать его вход в атмосферу невооруженным глазом, передает Day.Az.

Яркий след в небе привлек внимание горожан и был запечатлен на видео, которое быстро разошлось по соцсетям.