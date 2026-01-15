https://news.day.az/hitech/1809600.html Смартфоны Xiaomi и Redmi получили новый лаунчер Китайский технологический гигант Xiaomi выпустил бета-версию нового лаунчера HyperOS 3. Последняя версия имеет номер сборки 6.01.05.1949-01122103 и направлена на исправление проблем, влияющих на навигацию и визуальное оформление экрана "Недавние приложения". Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, ниже перечислены основные изменения:
Смартфоны Xiaomi и Redmi получили новый лаунчер
Китайский технологический гигант Xiaomi выпустил бета-версию нового лаунчера HyperOS 3. Последняя версия имеет номер сборки 6.01.05.1949-01122103 и направлена на исправление проблем, влияющих на навигацию и визуальное оформление экрана "Недавние приложения".
Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, ниже перечислены основные изменения:
- Более плавные горизонтальные переходы для карточек, расположенных друг над другом;
- Устранение проблем с ключами приложений при определенных условиях;
- Исключение усеченных и перекрывающихся карточек при многозадачности;
- Предотвращение неожиданной тряски во время длительного нажатия;
- Улучшена адаптация цвета кнопок в темном режиме;
- Исправлены ошибки отображения при очистке карточек или использовании режима разделенного экрана.
Компания Xiaomi ограничила доступ к этой бета-версии лаунчера только для устройств, официально получивших обновление HyperOS 3:
- Серия Xiaomi 14;
- Серия Xiaomi 15;
- Серия Xiaomi 17;
- Redmi K80 Ultra;
- Серия Redmi K90;
- Redmi Turbo 4 Pro.
