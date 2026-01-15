Смартфоны Xiaomi и Redmi получили новый лаунчер

Китайский технологический гигант Xiaomi выпустил бета-версию нового лаунчера HyperOS 3. Последняя версия имеет номер сборки 6.01.05.1949-01122103 и направлена на исправление проблем, влияющих на навигацию и визуальное оформление экрана "Недавние приложения".

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, ниже перечислены основные изменения:

  • Более плавные горизонтальные переходы для карточек, расположенных друг над другом;
  • Устранение проблем с ключами приложений при определенных условиях;
  • Исключение усеченных и перекрывающихся карточек при многозадачности;
  • Предотвращение неожиданной тряски во время длительного нажатия;
  • Улучшена адаптация цвета кнопок в темном режиме;
  • Исправлены ошибки отображения при очистке карточек или использовании режима разделенного экрана.

Компания Xiaomi ограничила доступ к этой бета-версии лаунчера только для устройств, официально получивших обновление HyperOS 3:

  • Серия Xiaomi 14;
  • Серия Xiaomi 15;
  • Серия Xiaomi 17;
  • Redmi K80 Ultra;
  • Серия Redmi K90;
  • Redmi Turbo 4 Pro.