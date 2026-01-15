Билеты на матч "Карабах" - "Айнтрахт" поступают в продажу

Билеты на матч лигового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Айнтрахтом" (Германия) поступят в продажу завтра.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил представитель агдамского клуба.

Продажа билетов начнется завтра в 12:00.

Стоимость стандартных билетов составит 10, 15, 25, 35, 40, 50 и 75 манатов, билеты в VIP-секторы - 200, 250, 300 и 400 манатов, в VVIP-секторы - 1000 манатов.

Билеты можно приобрести исключительно через мобильное приложение и сайт iTicket.az.

Отметим, что матч, который состоится 21 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнётся в 21:45.

Ранее мы сообщали, что билеты на матч между "Ливерпулем" и "Карабахом", который состоится в ночь с 28 на 29 января в Англии в рамках лигового этапа Лиги чемпионов УЕФА, поступили в продажу.