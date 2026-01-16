Названо количество посетивших Азербайджан туристов из Грузии в 2025 году

В прошлом году Грузию посетили 72 793 гражданина Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную администрацию туризма Грузии, в годовом выражении поток посетителей вырос на 33,2%.

В 2025 году страна приняла 7,8 млн иностранных гостей, что на 5,9% больше, чем годом ранее. Количество туристических поездок по сравнению с 2024 годом увеличилось на 8,4% и достигло 5,5 млн.

В то же время, согласно данным Государственного агентства по туризму Азербайджана, в январе-ноябре 2025 году число туристов из Грузии, посетивших Азербайджан, составило 101 142 человека.

В целом за 11 месяцев прошлого года Азербайджан посетили 2 364 251 турист.