Угроза взрыва на самолете Turkish Airlines

Пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший сегодня рейс TK1853 по маршруту Стамбул-Барселона, совершил экстренную посадку из-за возникшей "угрозы безопасности".

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в связи с угрозой взрыва на рейсе Turkish Airlines в Барселоне были приведены в действие протоколы безопасности.

Сообщается, что экипаж кабины пилотов перевел транспондер самолета на код 7700, используемый для обозначения чрезвычайной ситуации на борту.

Председатель по коммуникациям Turkish Airlines Яхья Устюн в своем заявлении на странице в социальной сети X сообщил, во время захода на посадку рейса TK1853 Стамбул-Барселона было установлено, что один из пассажиров создал точку доступа к бортовому интернету и задал ей имя, содержащее угрозу взрыва:

"В связи с этим в рамках обеспечения безопасности полета незамедлительно были запущены необходимые процедуры. После безопасной посадки самолета проверки осуществляются уполномоченными органами соответствующей страны. Процесс проводится в соответствии с международными правилами авиационной безопасности".