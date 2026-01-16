https://news.day.az/hitech/1809766.html Китай запустил четыре спутника Китайская компания Galactic Energy успешно вывела на околоземную орбиту телекоммуникационные спутники. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство "Синьхуа".
Китай запустил четыре спутника
Китайская компания Galactic Energy успешно вывела на околоземную орбиту телекоммуникационные спутники.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство "Синьхуа".
Твердотопливная четырехступенчатая ракета Ceres-1 с четырьмя космическими аппаратами Tianqi 37-40 стартовала 16 января в 00:10 по бакинскому времени с платформы космодрома Тайюань в акватории Желтого моря.
