Армянские лоббисты снова ополчились на Баку - старые песни о "пленных"

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Заявления армянских лоббистских структур в США вновь сопровождают любые гуманитарные контакты между Баку и Ереваном попытками навесить на Азербайджан политически мотивированные ярлыки. На этот раз Armenian National Committee of America (ANCA) интерпретирует состоявшиися обмен удерживаемыми лицами как якобы "заложническую дипломатию", продвигая тезисы о "пленниках" и "показательных судах" без учета правового контекста и конкретных обвинении.

Параллельно организация обращается к администрации президентa США Трампа и Конгресу с призывами "усилить давление на Баку", продвигая инициативы о санкциях и особом партнерстве с Арменией. Эти заявления прозвучали на фоне продолжающихся обсуждении региональной безопасности и постконфликтного урегулирования, где гуманитарная повестка все чаще используется как инструмент внешнего политического давления, а не как путь к реальному диалогу и деэскалации.

Когда лгут - это еще можно понять. Когда лгут осознанно, в международных организациях, с холодным расчетом и целью вывернуть правду наизнанку - это уже война. Информационная, идеологическая, психологическая. Именно такую войну ведет сегодня армянская диаспора против Азербайджана, используя старые клише, подменяя юридические понятия и превращая преступников в "пленных", террористов - в "жертв", а уголовников - в "заложников".

Сколько можно повторять: в Азербайджане нет и никогда не было "армянских пленных". Есть конкретные лица, совершившие конкретные преступления, зафиксированные, расследованные и рассмотренные в судах, с адвокатами, переводчиками, процессуальными правами и официальными приговорами. Эти люди - не пленные, не заложники, не "жертвы политического режима". Они - обвиняемые и осужденные по уголовным делам. И только это имеет юридическое значение.

Попробуем наконец отделить истину от пропагандистской лжи.

После 2020 года, когда война закончилась официальным заявлением от 10 ноября, между Азербайджаном и Арменией больше не существует статуса воюющих сторон. Женевские конвенции о военнопленных применяются только во время активных боевых действий и только к военнослужащим, захваченным в ходе конфликта. После прекращения огня ни один человек, пересекший границу Азербайджана без разрешения, не может считаться "пленным". Он становится нарушителем границы, а если у него при себе оружие - преступником. Если он участвовал в вооруженной диверсии - террористом. Если он собирал данные военного характера - шпионом. А если он стрелял в мирных жителей - военным преступником. Все остальное - манипуляции, рассчитанные на невежество западной аудитории.

Азербайджан предъявил четкие обвинения каждому из задержанных армян. Судебные материалы опубликованы, адвокаты допущены, переводчики предоставлены. Все эти люди имели право на защиту, на обжалование приговора, на обращение в ЕСПЧ. Это - судебный процесс, а не "заложничество". Таков порядок во всех странах мира. И если те, кто стрелял в азербайджанских солдат, минировал дороги и убивал мирных людей, вдруг становятся "пленными", то, по этой логике, террористы ИГИЛ - тоже "пленные".

Наоборот, Азербайджан не только не скрывает судебные процессы, но и неоднократно передавал Армении задержанных после отбытия части срока - как гуманитарный жест. Так, в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах Баку по просьбе посредников, включая Европейский союз и США, возвращал десятки армян. Среди них были те, кто пересек границу по неосторожности, и те, кто признал вину в диверсионных действиях. То есть Азербайджан демонстрирует не "заложническую дипломатию", а строгое следование закону, сочетая гуманизм и государственную ответственность.

Сравним это с тем, что делала Армения. Армения десятилетиями удерживала азербайджанских граждан, похищенных на оккупированных территориях, без суда, без следствия, без адвокатов, без уведомлений Красного Креста. Азербайджанцы исчезали бесследно, их тела находили через годы. Где тогда были "правозащитники", которые сегодня кричат о "заложниках"? Где был армянский крестовый гуманизм, когда в подвалах Шуши истязали пленных азербайджанцев?

Те армяне, которые сегодня сидят в бакинских тюрьмах, были задержаны после подписания мирного соглашения. Они не воевали, не защищали родину, не имели военного статуса. Они пришли на азербайджанскую территорию после окончания боевых действий - кто-то с оружием, кто-то с минами, кто-то с радиостанцией. Это квалифицируется по уголовным статьям: терроризм, шпионаж, незаконное пересечение границы, участие в вооруженном формировании. В международной практике аналогичные статьи есть в уголовных кодексах США, Франции, Германии, Турции, Израиля. Никто из этих государств не называет таких лиц "пленными".

Международное гуманитарное право не освобождает преступников от ответственности. Наоборот, статьи 5 и 75 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям прямо предусматривают, что лица, обвиненные в преступлениях, не связанных с боевыми действиями, могут быть судимы национальными судами. То есть международное право подтверждает легитимность действий Азербайджана.

Армянская пропаганда, особенно диаспора в США, пытается навязать миру ложный нарратив о "заложнической дипломатии". В действительности, именно она сама занимается заложническим давлением - на Ереван, на собственное общество, на любое движение к миру. Для дашнакской диаспоры мир между Азербайджаном и Арменией - катастрофа. Им нужно вечное противостояние, вечная вражда, вечная война, чтобы на этом паразитировать, собирать пожертвования, управлять политикой Армении через страх и мифологию.

Начнем с конкретики. С цифр, дат и фактов, которые не оставляют места для домыслов.

После окончания Второй Карабахской войны Азербайджан задержал в общей сложности 62 гражданина Армении, которые незаконно пересекли границу и участвовали в диверсионных действиях. Из них 38 человек были освобождены и переданы Армении по гуманитарным соображениям, после проверки и установления отсутствия состава тяжких преступлений. Остальные предстали перед судом. Из этих 24 дел лишь восемь касались лиц, совершивших тяжкие деяния - теракты, убийства, шпионаж и минные диверсии.

Каждый из них прошел судебное разбирательство в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Обвиняемым предоставлялись адвокаты, переводчики, медицинское обслуживание. В заседаниях участвовали представители Международного Комитета Красного Креста. Все процессы велись на основе Уголовно-процессуального кодекса Азербайджана, в полном соответствии с принципами открытого суда.

Например, группа из 13 армянских диверсантов, задержанных в Кяльбаджарском районе в декабре 2020 года, была осуждена по статьям о терроризме, незаконном пересечении границы и хранении оружия. Суд установил, что они прибыли на азербайджанскую территорию уже после объявления перемирия, с целью минирования дорог и нападений на азербайджанских военнослужащих. Женевская конвенция не распространяется на таких лиц. Это не пленные, а участники террористической группы, действовавшей на территории чужого государства после окончания войны.

В июле 2021 года Азербайджан передал Армении 15 таких лиц в знак доброй воли - без всякого давления, без посредников, просто как акт гуманизма. В последующие годы Азербайджан передавал Армении еще не менее 25 человек. Разве это поведение "заложнической дипломатии"? Это практика законного, цивилизованного государства.

Зато сама Армения в течение десятилетий удерживала азербайджанцев без суда и следствия. Известен случай Эльвина Гулиева, взятого в плен в 2014 году и умершего от пыток. Известны факты удержания азербайджанских граждан в тюрьме в Ереване без доступа адвокатов. Ни одного официального обвинительного акта, ни одного открытого процесса, ни одного посещения международных наблюдателей. Вот где была настоящая "заложническая дипломатия".

Если говорить языком права, Азербайджан поступает именно так, как предписывают международные нормы. Статья 9 Международного пакта о гражданских и политических правах гарантирует каждому право на справедливое судебное разбирательство. Эти нормы соблюдаются в Азербайджане даже по отношению к иностранным преступникам. Все задержанные армяне имели возможность обжаловать приговор, воспользоваться услугами защитников, направить жалобы в международные инстанции.

Более того, из 24 осужденных армян 11 получили сроки менее пяти лет- минимальные в рамках предъявленных статей. Это говорит о мягкости приговоров и отсутствии политической мотивации. В противном случае Азербайджан мог бы применить куда более строгие меры, ведь речь шла о террористических диверсиях, стоивших жизней азербайджанским военным.

Но теперь посмотрим, кто и зачем раздувает тему "заложников". В первую очередь - Армянский национальный комитет Америки (ANCA), давно превратившийся в политическую фабрику лжи. Это организация, которая систематически вмешивается во внутренние дела суверенных государств, лоббирует антиисламские и антипан-тюркистские инициативы, давит на конгрессменов США, используя армянскую диаспору как инструмент шантажа. Для ANCA, как и для прочих дашнакских структур, война - это бизнес, а плен - политическая валюта.

Вот почему каждый судебный процесс в Баку становится для них поводом для истерики. Они объявляют преступников "пленными", требуют санкций, рассылают фальшивые отчеты о "пытках" и "негуманных условиях", хотя представители Красного Креста регулярно посещают этих заключенных и фиксируют отсутствие нарушений.

Именно из диаспоры исходят призывы к Конгрессу США принять законы о санкциях против Азербайджана, якобы "за удержание армянских пленных". Но ведь даже в официальных документах Госдепартамента не используется термин "военнопленные" - говорится о "задержанных лицах, обвиняемых в уголовных преступлениях". В праве разница огромна.

Грязная ложь о "заложнической дипломатии" - не что иное, как отчаянная попытка армянской диаспоры удержать Ереван на коротком поводке. Эти эмигрантские кланы, привыкшие жить на грантах, страхе и мифах, ненавидят саму идею мира. Им нужна война - вечная, без конца, питательная, как бизнес-проект. Пока Баку и Ереван договариваются, дашнаки теряют влияние. Пока Азербайджан отпускает осужденных - рушится образ "жертвы". Пока идет мирный процесс - рушится их власть над сознанием армян.

Не случайно именно из диаспоры исходят призывы не заключать мирный договор, не открывать границы, не нормализовать отношения. Они не хотят мира - они хотят крови. Им нужна Армения, которая вечно боится, вечно плачет, вечно просит защиты. Им нужна страна-заложник, зависимая от их "пожертвований". Поэтому они и называют преступников "пленными"- чтобы сделать из них символ, очередной флаг для своих акций.

Так кто на самом деле занимается "заложнической дипломатией"? Тот, кто под давлением лоббистов в США тормозит переговоры, срывает гуманитарные обмены, выдумывает фальшивые отчеты и лжет о пытках. Кто использует собственных граждан как разменную монету в политической игре. Кто превращает тюрьму в символ "национального мученичества", лишь бы не говорить о мире.

Азербайджан тем временем идет своим путем. Законным, твердым, честным. Он строит дороги, восстанавливает Карабах, возвращает людей, сажает деревья там, где были траншеи. Он отдает осужденных, потому что может позволить себе быть великодушным. Но он не позволит никому - ни из Вашингтона, ни из Парижа, ни из Лос-Анджелеса - диктовать ему, как применять собственное право. Потому что это право - результат суверенитета, добытого кровью.

И пусть кто-то еще десять раз назовет преступников "пленными" - это не изменит сути. Истина не в словах, а в фактах. А факт один: Азербайджан не держит заложников, он держит слово. Армения держит своих граждан в неволе страха.

Право - не метафора, не лозунг, не флаг. Это мера справедливости. И если сегодня справедливость на стороне Азербайджана, то это потому, что он один из немногих, кто не боится действовать по закону, даже когда против него весь хор лжи.

Наконец, вопрос, который стоит задать не Баку, а самому миру: сколько еще ложь будет звучать громче факта? Сколько еще будут подменять правосудие пропагандой? Ответ прост: до тех пор, пока есть те, кто боится правды. Но правда все равно пробьется - как свет сквозь пепел.

И тогда станет ясно: в этой истории есть только один заложник - сама Армения, закованная в цепи своей диаспоры, и только одно свободное государство - Азербайджан, который умеет быть сильным, но не жестоким, справедливым, но не мстительным.

Таков закон. Такова правда. Таков финал.