Приехали...

Автор: Ибрагим Алиев

Думаем, все знают историю про мальчика, который кричал "Волк". Почему он лгал о том, что волк напал на овец, понятно - по детской глупости. Конечно, цель какую-то он с этим не преследовал, ему просто было весело поиздеваться над людьми. До тех пор, пока это не произошло на самом деле... Но вот если посмотреть на то, как армянское лобби вечно кричит о "геноциде", то там пахнет не только глупостью, но и откровенным идиотизмом.

"Геноцида", как общеизвестно, никакого не было. Тем не менее армяне в Армении и за ее пределами любят выкрикивать это слово, когда это выгодно, в частности, в попытках надавить на Азербайджан или Турцию. Этим словом у них нынче называется все.

- Армяне добровольно уехали из Карабаха.

- Геноцид!

- Так никто ведь не умер.

- Геноцид!

- Трамп помиловал конгрессмена-демократа.

- Геноцид.

С последним, да, вы не ослышались. Новость о помиловании Трампом конгрессмена Генри Куэльяра - демократа от Техаса - теперь тоже является "геноцидом". Почему? Потому что! Потому что так решил Армянский национальный комитет Америки (ANCA), который, по-видимому, совсем слетел с катушек.

Нет, прямо они это не сказали, но поделились ссылкой на статью американского юриста - Маршалла Мушигяна. Окончание фамилии ясно говорит о том, что никакой он не американский юрист, а статья тупо проплаченная ANCA, иначе ею бы не делились.

Что говорит этот фрукт?

Мушигян утверждает, что помиловав Куэльяра, Трамп "продолжил геноцид армян"... Самого конгрессмена он тоже обвинил в том, что армяне стали его жертвами. Как, почему, где, когда, с какого перепугу? На все эти вопросы армянский юрист "американского" разлива не отвечает. Просто писал в порыве логореи.

По его словам, у каждого коррупционного дела есть жертва - а иногда и две.

"В случае с Куэльяром первой жертвой является американский гражданин, чьи ожидания и доверие к добросовестному представительству оказались подорваны. Когда гражданин голосует за своего представителя - от самого низкого местного уровня до высшего федерального - он требует, чтобы этот представитель работал исключительно в его интересах и ни в чьих других. Это основы любых договорных отношений. Куэльяр нарушил этот негласный договор со своими избирателями".

Под "нарушил договор" автор подразумевает то, что "Куэльяр проазербайджанский". Будто быть таковым является преступлением. Хотя, если трезво смотреть на реальную картину, нарушили договор с американцами именно проармянские конгрессмены и сенаторы, которые, напомню, тоже демократы и годами работали против Америки, в угоду третьей стороны. Столько треша, сколько было сотворено ими, США еще не видели со времен своего становления.

Перечислять отстои правительства и соратников Байдена можно бесконечно. Они обсуждаются до сих пор и есть в открытом доступе. Нэнси Пелоси наживалась на махинациях с инвестициями, Боб Менендес - на откровенных взятках, Адам Шифф - на аренде. Примеров много. Очень много. Последняя ситуация в Миннесоте с отмыванием миллиардов долларов - еще одно тому свидетельство. Там тоже, кстати, замешан демократ. Американцы устали от бессмысленных затрат и к власти пришел Трамп, который начал, как он сам выразился, чистить это болото. Куэльяр, будучи демократом, понял, что его однопартийцы выжили из ума, и переквалифицировался под курс Республиканцев, что, естественно, не понравилось демпартии, которая в ответ начала его преследовать. Трамп положил этому конец.

Но нет, для армянского лобби все однотонно: Ты не с ними? Ты сотворил геноцид. Вот, собственно, и вся вина Куэльяра перед ним.

Тем не менее Мушигян продолжает: "Армения - вторая жертва Куэльяра. В обмен на деньги он использовал свой выборный пост для продвижения проазербайджанского законодательства в Конгрессе и для формирования позитивного образа Азербайджана. В результате Армения - государство, пережившее геноцид и окруженное с двух сторон непримиримыми его исполнителями, - оказалась в еще более уязвимом положении. Каждый раз, когда Куэльяр помогал Азербайджану, он увеличивал угрозу самому существованию Армении".

Доказательств, напомним никаких. Вина конгрессмена так и не была доказана в суде. Но давайте поговорим о том, как некоторые конгрессмены, сенаторы или просто известные личности годами проталкивали проармянские законы и поправки во вред интересов США. Причем в некоторых случаях есть свидетельства, что им реально заплатили. Так что чья бы корова мычала...

Что касается самого Трампа, то этот недоюрист, будучи армянином, проживая в США, построив там карьеру и зарабатывая американские доллары, позволяет себе называть президента марионеткой.

Если коротко, аргументирует он это тем, что Дональд Трамп хотел Нобелевскую премию и Азербайджан потребовал помиловать конгрессмена. В противном случае Баку за стол переговоров с Ереваном не сядет. И якобы поэтому американский президент прогнулся.

Скажем честно, такую фантастику даже Стивен Кинг не напишет...

Во всей этой истории особенно показательно даже не то, что обвинения бездоказательные и надуманные, а то, против кого они направлены. Объектом атаки становится не действие и не преступление, а сам факт независимой позиции. Человек или государство может действовать строго в рамках закона, но если результат не совпадает с ожиданиями армянского лобби, запускается кампания дискредитации. Еще один важный момент - избирательность возмущения. Закрываются глаза на реальные нарушения, коррупционные скандалы и прямые злоупотребления властью, если их совершают "свои", что полностью лишает подобные обвинения какой-либо моральной ценности.

Короче говоря, армянское лобби в этой истории опять село в лужу, причем с плеском. Притянуть помилование американского конгрессмена к геноциду - это откровенно клинический случай. Мушигян написал текст уровня школьного сочинения, только с юридическими словами для солидности. Ни одной внятной связи. Ни одного объяснения. Просто набор обвинений, которые удобно цитировать, что ANCA это и сделала. Правда, не подумали о том, что будет, когда Трамп в один день просто возьмет и переключится на них. Время покажет.