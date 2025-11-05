Армянские лоббисты облажались с Такером Карлсоном

Автор: Ибрагим Алиев

Далеко не секрет, что в Армении десятилетиями активно занимались закулисным лоббизмом, скупкой СМИ и политических услуг за рубежом. Обычно подобные операции маскируются под "мнение экспертов", "искренний интерес" иностранных журналистов или "поддержку демократических сил". Кто, сколько и кому платил - в таких историях остаётся за семью печатями. Но на этот раз что-то пошло не так: детали всплыли на поверхность, и сценарий дал трещину.

Речь идет о племяннике миллиардера Самвела Карапетяна - Нареке Карапетяне, который является координатором движения "По-нашему". Выступают они против нынешних армянских властей и против мирной повестки с Азербайджаном.

Итак, Нарек дал интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Армянские оппозиционные СМИ мгновенно превратили это в громкий медийный повод, представляя всё так, будто Карлсон лично выбрал Нарека как некую "ключевую", "важную" фигуру, чьё мнение прям необходимо донести западному зрителю. Будто бы Карлсон долго искал момента и возможности поговорить с Карапетяном.

Реальность, конечно же, оказалась прозаичнее. Карлсон, неожиданно для армянских лоббистов, признал, что ему заплатили. Да и сумма впечатляет - $400.000 лично в руки.

Кроме того, выяснилось, что семейка Карапетянов в целом заплатила американской лоббистской структуре $1.000.000 за некие услуги. Какие, не называется.

Кто-нибудь удивлен? Лично мы нет, ведь такая деятельность не нова. Армянская лоббистская сеть годами выстраивала инфраструктуру влияния за рубежом. Ещё в 1987 году будущий идеолог армянского сепаратизма Агван Агамбекян дал интервью французской газете L'Humanité, инициировав информационную волну о "необходимости передачи Карабаха Армении". Позже стало известно, что это тоже было результатом хорошо продуманной лоббистской кампании. С тех пор подобные методы только совершенствовались: деньги, связи, спонсорские соглашения, подкуп экспертов - весь этот механизм регулярно применялся, чтобы продвигать в мире армянский политический нарратив, пока Азербайджан находился в информационной блокаде.

Правда, в последние годы это уже не работает и на этот раз схема полностью просела. Открытое признание оплаты услуг разрушило образ "глобального интереса" к армянской оппозиции и показало банальную правду - взяли интервью потому, что за это заплатили.

Оно ещё не опубликовано, но несложно представить, о чём там пойдёт речь: жалобы на действующую власть в лице Никола Пашиняна (в это мы не вмешиваемся, сами между собой разберутся), обвинения против Азербайджана, попытки вызвать сочувствие западной аудитории.

Все это - стандартный набор для армянских реваншистов и вряд ли Нарек Карапетян окажется исключением.

Уже можно предсказать, что говорить он будет по тому же известному сценарию - об "агрессии" Азербайджана, о том, как "изгнали бедных и несчастных армян", о том, что мирный договор - это якобы "не мирный договор".

Причем опровергались все эти тезисы фактами не раз. Не было никакой агрессии. Это было восстановление справедливости и территориальной целостности нашей страны. 44-дневная война была на территории Азербайджана и Азербайджан не посягал на международно признанную территорию Армении. Армян никто не изгонял, они ушли добровольно, несмотря на предложение остаться. Ну, а мирная повестка после встречи в Вашингтоне уже перешла от слов к практической части. По крайней мере, со стороны Баку.

В частности, с недавнего времени Азербайджан снял запрет на транзит грузов для Армении через свою территорию. В Ереван уже отправлено казахстанское и российское зерно через железные дороги Азербайджана. Благодаря Баку у РА могут наладиться отношения и с Турцией, о чем 5 ноября рассказал Арарат Мирзоян. В Армении, конечно, за это все благодарят, но пока все на словах. Конкретных действий нет. Мы все еще ждем решения вопроса с армянской конституцией, но речь сейчас не об этом.

Карапетян в интервью, естественно, будет переворачивать все с ног на голову. Ну и пусть пытается. Деньги-то на ветер, ибо по факту от дорогущего интервью и всего прочего, на что потратили миллион, ничего не изменится.

Вопрос тут в другом - в Карлсоне. Если он действительно считает себя честным и беспристрастным журналистом, додумается ли он задать Нареку неудобные вопросы, которые подтвердят факты, представляемые Азербайджаном? Или будет просто слушать и говорить "ах какой ужас!"? Сумеет ли он выйти из роли наёмного интервьюера и не подставить свою репутацию перед аудиторией?

Несмотря на то, что ранее он уже дал возможность армянской чуши распространиться через свою платформу (интересно, во сколько обошлось армянам то интервью?), будем надеяться, что в этот раз профессиональные стандарты журналистики возьмут верх, а вопросы будут не однобокими. Если Карлсон стремится сохранить репутацию самостоятельного журналиста, у него есть шанс доказать это. Если же интервью окажется полностью выстроено по лекалам заказчика, оно просто пополнит длинный список примеров того, как финансы формируют содержание, а не наоборот.

Ждем полную версию интервью. Тогда всем станет ясно, что именно для Карлсона важнее - репутация или гонорар.