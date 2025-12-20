https://news.day.az/world/1803845.html Трамп допустил новый шатдаун в США США могут вновь столкнуться с шатдауном в конце января. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в Северной Каролине, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Он допустил, что тридцатого января может начаться забастовка, и работа правительства будет приостановлена.
США могут вновь столкнуться с шатдауном в конце января. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в Северной Каролине, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Он допустил, что тридцатого января может начаться забастовка, и работа правительства будет приостановлена. Американский лидер уточнил, что договоренности по бюджеты упираются в медицинские расходы - демократы и республиканцы имеют разногласия по этому вопросу.
"Потому что демократов полностью контролируют страховые компании. Они просто остановят правительство", - сказал он.
