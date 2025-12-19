Азербайджанские паракаратисты стали чемпионами Азербайджана

Паракаратисты клуба "Бирлик" успешно выступили на чемпионате Азербайджана среди молодежи и взрослых, который был организован Министерством молодежи и спорта Азербайджана совместно с Федерацией карате Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в категории K21 победителем соревнований стал Эрджан Аслан, который одержал победы во всех поединках и завоевал золотую медаль. В женской категории U-21 в весе до 61 кг чемпионкой страны стала Гюлай Оруджова.

Оба спортсмена вошли в состав сборной Азербайджана и получили право представлять страну на предстоящем чемпионате Европы.