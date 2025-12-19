В Шуше будет создан лечебно-оздоровительный центр

На освобожденных от оккупации территориях предпринимаются последовательные меры по созданию инфраструктуры здравоохранения для обеспечения населения качественными и доступными медицинскими услугами. В настоящее время квалифицированные медицинские услуги гражданам предоставляются в общей сложности в 6 медицинских учреждениях Карабахского региона, включая Лачинскую центральную районную больницу, Агдеринскую больницу, модульные больницы в Шуше, Агдаме и Зангилане, а также поликлинику в Ханкенди.

Как передает Day.Az, об этом сообщил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов на брифинге, посвященном итогам 2025 года и предстоящим задачам.

Вугар Гурбанов сообщил, что в Шушинской модульной больнице оказано 55 408 медицинских услуг по 35 449 обращениям, в Ханкендинской больнице - 44 982 медицинские услуги по 37 782 обращениям, в Зангиланской модульной больнице - 4 458 медицинских услуг по 4 458 обращениям: "В Агдеринскую больницу поступило 669 обращений, и было оказано такое же количество медицинских услуг. Лачинская центральная районная больница оказала 62 539 медицинских услуг по 29 895 обращениям. При этом планируется реализация новых проектов для дальнейшего укрепления системы здравоохранения в регионе.

Таким образом, планируется создание лечебно-оздоровительного центра в Шуше на 90 коек. Также планируется создание Зангиланской центральной районной больницы на 91 койку, оснащенной компьютерным и магнитно-резонансным томографами. Кроме того, планируется создание детских и взрослых поликлиник в Агдеринском и Ходжавендском районах, а также современной детской и взрослой поликлиники в Ходжалинском районе".

Исполнительный директор подчеркнул, что все эти реализуемые проекты способствуют формированию устойчивой инфраструктуры здравоохранения на освобожденных от оккупации территориях, расширению доступа населения к медицинским услугам и ускорению процесса заселения региона.