Электронные сигареты сужают сосуды, повышают риск инфаркта

Исследования показывают, что электронные сигареты и устройства для вейпинга несут серьезные риски для сердечно-сосудистой системы и здоровья мозга.

Как сообщает Day.Az, согласно исследованиям ученых из США и Великобритании, пользователи электронных сигарет находятся в группе повышенного риска инфаркта и инсульта. Особенно высокий уровень опасности отмечается у людей, которые ранее курили обычные сигареты.

В метаанализе ряда наблюдательных исследований отмечается, что у пользователей электронных сигарет риск сердечного приступа выше в 1,5 раза, а риск инсульта - примерно на 5%. Если человек ранее курил обычные сигареты, а затем перешел на вейпинг, риск инфаркта увеличивается в два раза, а риск инсульта - на 73%. Эти результаты получены с учетом прошлых курительных привычек.

Ученые подчеркивают, что вейпинг снижает эластичность сосудов и негативно влияет на кровообращение. В результате увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему и затрудняется кровоток. Кроме того, возможно развитие воспалительных процессов в сосудах, что со временем ухудшает нормальное функционирование сосудов, мышц и органов.

Исследования, проведенные в Великобритании, показали, что молодые пользователи вейпов в будущем более склонны к употреблению алкоголя и других наркотических веществ. В настоящее время в Соединенном Королевстве около 500 тысяч несовершеннолетних в возрасте до 18 лет являются регулярными пользователями вейпинга.

Эксперты особо отмечают негативное влияние электронных сигарет на развитие мозга у подростков. Никотин может повреждать участки мозга, отвечающие за внимание, обучение, настроение и контроль импульсов.

Помимо этого, под угрозой находится и здоровье зубов: вейпинг может вызывать сухость во рту, способствовать размножению бактерий и развитию кариеса.

Вейпы также могут повышать риск развития рака молочной железы. Об этом сообщил российский онколог и маммолог Магомед Сулиманов. По словам врача, вейпы далеко не так безвредны, как принято считать, и могут представлять серьезную угрозу для здоровья, особенно для молодых женщин.

"Глицерин и ароматизаторы, содержащиеся в вейпах, при нагревании превращаются во вредные вещества. Среди них - формальдегид, ацетальдегид и акролеин. Эти соединения крайне опасны для организма и повышают риск развития онкологических заболеваний", - отметил онколог.

В целом, несмотря на то что электронные сигареты считаются менее токсичными по сравнению с обычными, они не являются полностью безопасными. Их использование увеличивает риск сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, нарушений развития мозга и формирования зависимости. Врачи настоятельно рекомендуют, особенно подросткам, воздерживаться от вейпинга.

Таким образом, электронные сигареты могут казаться безвредными в краткосрочной перспективе, однако их долгосрочные последствия для здоровья по-прежнему вызывают серьезные опасения, и рассматривать их как полностью безопасную альтернативу нельзя.

Отметим, что в Азербайджане может быть введен запрет на импорт, экспорт, производство, хранение, оптовую и розничную продажу, а также использование электронных сигарет и их комплектующих. В связи с этим предлагается внести новую статью в закон "О табаке и табачных изделиях". Соответствующие изменения были обсуждены на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также по труду и социальной политике.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане запретят электронные сигареты.