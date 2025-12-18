Награждены сотрудники Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева

Сотрудники Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева награждены медалью "Терегги".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, по случаю 90-летия Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева постановляю:

За заслуги в развитии здравоохранения Азербайджана наградить медалью "Терегги" следующих сотрудников Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева:

Джавад-заде Мир-Риада Мир-Мамед оглу

Эйвазова Тайяра Гашим оглу

Эфендиева Акифа Захид оглу

Мейбалиева Мамедали Талят оглу

Мамедову Наилю Юсиф гызы

Мирза-заде Валеха Агасафа оглу", - говорится в распоряжении.