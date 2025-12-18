В России обратили внимание на феномен “Карабаха” в текущем сезоне ЛЧ

В российской спортивной прессе вышел материал, посвященный выступлению "Карабаха" в текущем сезоне Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в статье газеты "Советский спорт" автор подробно разобрал причины успешного выступления азербайджанского чемпиона и назвал его главным феноменом турнира среди команд постсоветского пространства.

"Чемпион Азербайджана на данный момент является самой сильной командой на постсоветском пространстве. Несмотря на болезненное домашнее поражение от "Аякса" (2:4), "Карабах" уже успел набрать 7 очков в матчах с "Бенфикой", "Копенгагеном" и "Челси", что дает серьезные надежды на выход в плей-офф", - говорится в материале.

Особое внимание в статье уделено главному тренеру агдамцев и философии команды, которая формировалась на протяжении многих лет.

"Первый и, вероятно, главный фактор успеха "Карабаха" - четко выстроенная игровая система, которую Гурбан Гурбанов создавал в течение 18 лет. Команда старается играть в свой футбол независимо от статуса и титулов соперника", - подчеркивает автор.

Также отмечается, что "Карабах" не отказывается от смелого футбола даже против европейских грандов.

"Особенно показательно, что в матче с "Челси", командой, умеющей контролировать игру, коллектив Гурбанова ни разу за весь матч не закрылся у своих ворот. При владении мячом "Карабах" выстраивается по схеме 4-3-3, а без мяча действует так же гибко, как ведущие клубы Европы", - пишет "Советский спорт".

Отдельно выделяются лидеры команды и возрастной баланс состава, который позволяет клубу показывать стабильные результаты.

"Футбол "Карабаха" - это в полном смысле командная игра, где каждый элемент работает с точностью. Идеальный возрастной баланс делает нынешний сезон для агдамского клуба пиковым", - говорится в публикации.

В материале также было уделено внимание футбольной инфраструктуре Азербайджана.

"В еврокубках же "Карабах" принимает соперников на 30-тысячном стадионе "Тофик Бахрамов". Арена, названная в честь советского арбитра Тофика Бахрамова, обладает современной инфраструктурой и считается одним из символов азербайджанского футбола. Вообще слово "современный" можно применить ко многим объектам Баку. Столица Азербайджана стремительно развивается, и футбольный рывок гармонично сочетается с экономическими успехами одного из главных городов Закавказья", - отмечает автор.

В заключении журналисты провели параллели между азербайджанским и российским футболом.

"Главное, что роднит чемпионов Азербайджана и России ("Краснодар" - Ред.), - их системность. В основе их спортивных достижений лежат крепкий фундамент, инфраструктура и болельщицкая база. И оба клуба не намерены останавливаться на достигнутом. Поэтому они с оптимизмом смотрят в будущее", - резюмирует издание.