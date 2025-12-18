Отношения Катара и Азербайджана укрепились во всех сферах

Отношения между Катаром и Азербайджаном значительно укрепились в политической, экономической и культурной областях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в обращении посла Катара в Азербайджане Мухаммада Хамад Саад аль-Хаджири по случаю приема в честь Национального дня Катара в Баку.

Приветственное слово посла зачитал временный поверенный в делах Катара в Азербайджане Хамед аль-Хумейди.

Он отметил, что Катар продолжает продвигать свои усилия в рамках Национальной стратегии развития Катара на 2030 год - комплексной программы, направленной на процветание, прогресс и устойчивое развитие, а также на укрепление отношений Катара со всеми дружескими странами.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджанской Республике, стране с древней историей и богатой культурой, мы продолжаем работать над реализацией этой стратегии на благо наших народов и Стран", - сказал посол.

Мухаммад Хамад Саад аль-Хаджири подчеркнул, что отношения между Катаром и Азербайджаном значительно укрепились во всех политических, экономических и культурных сферах. Эти связи были усилены благодаря взаимным визитам официальных лиц и бизнес-лидеров обеих стран.