Как в Ясамале 15-этажный дом стал 16-этажным?

В Ясамальском районе Баку по адресу улица Захида Халилова, 107 к одному из 15-этажных зданий, построенных в 2010-2011 годах, был надстроен еще один этаж.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, жители считают сложившуюся ситуацию опасной и заявляют о дополнительной нагрузке над их головами: "Строительство дополнительного этажа на здании, прошедшем экспертизу как 15-этажное, является незаконным. Работы выполнялись непрофессиональными специалистами и создают угрозу".

В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сотрудники ведомства провели осмотр здания. В ходе наблюдений было установлено, что технические помещения были расширены и используются как жилые квартиры. Министерство направило информацию о дополнительном строительстве в соответствующие органы.

Также в ведомстве отметили, что ответственность за сохранение технического состояния общего имущества в многоэтажных домах и его безопасную эксплуатацию несет организация, осуществляющая управление зданием.