В Азербайджане может появиться "налог на пробки"

В Азербайджане рассматривается возможность применения нового механизма с целью снижения транспортных заторов.

Как сообщает Day.Az, на повестке дня находится внедрение так называемого "налога на пробки", широко используемого в мировой практике.

Данный механизм, как правило, применяется в центральных районах крупных городов и зонах с высокой интенсивностью движения. Его основная цель - стимулировать водителей реже пользоваться личным транспортом и отдавать предпочтение общественному.

По мнению экспертов, такой подход может способствовать снижению интенсивности дорожного движения, а также минимизации объема вредных выбросов в атмосферу. Таким образом, предполагается уменьшить проблему пробок в центральных частях городов.

Налог на пробки уже прошел проверку на практике в ряде стран мира. В частности, в Лондоне эта система действует с 2000 года, и в настоящее время плата за въезд составляет сумму, эквивалентную примерно 35 манатам. Аналогичные механизмы применяются также в Стокгольме и Сингапуре. При этом в Сингапуре система была внедрена еще в 1975 году и показала высокую эффективность.

Для реализации данного механизма необходимо установить специальные терминалы на въездах и выездах из города. По предварительным оценкам, в случае внедрения системы в Азербайджане плата за въезд может составить около 5 манатов. В то же время подчеркивается, что окончательная сумма будет определена после проведения точных расчетов.

В настоящее время вопрос находится на стадии обсуждения. В случае принятия решения о внедрении механизма общественности будет предоставлена дополнительная информация о порядке его реализации.