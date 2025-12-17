Стали известны подробности использования абитуриентами вспомогательных средств на экзаменах

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел специальное расследование на основании подозрений в достоверности ответов ряда абитуриентов, выявленных при помощи специальных алгоритмов анализа данных в ходе обработки результатов выпускных и весенних вступительных экзаменов.

Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ.

Было отмечено, что при объявлении результатов экзаменов ответы указанных участников не были опубликованы, а на их личных страницах отображалось уведомление следующего содержания: "Ваши экзаменационные результаты находятся на стадии проверки".

После этого лицам, осуществляющим пропускной режим на входе в экзаменационные здания, были даны указания уделять особое внимание ряду вопросов при проведении следующих экзаменов. В результате на очередном вступительном экзамене, проведённом в городе Гянджа, у некоторых абитуриентов были выявлены технические средства, предназначенные для скрытого получения информации, использование которых допускается только при наличии специального разрешения соответствующих органов.

"17 июня 2025 года в правоохранительные органы для проведения расследования были переданы списки абитуриентов, результаты которых на основании специальных проверочных алгоритмов вызвали сомнения, а также абитуриентов, у которых были выявлены технические средства. В связи с данными нарушениями 30 июля для средств массовой информации было сделано соответствующее заявление. В ходе предварительного следствия были выявлены организаторы данных противоправных действий и созданная ими сеть. Ранее, 6 ноября, пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики распространила в СМИ информацию о направлении в суд уголовного дела в отношении группы обвиняемых лиц, занимавшихся изготовлением и продажей незаконных технических средств для использования на выпускных и вступительных экзаменах. Также было отмечено, что продолжаются меры по привлечению к ответственности других лиц, причастных к совершению преступлений аналогичного характера".(https://genprosecutor.gov.az/az/post/8964).

Нарушения правил касаются не только отдельных лиц, но и в целом подрывают доверие к системе экзаменов и нарушают право тысяч абитуриентов на честную конкуренцию. В этом контексте Государственный экзаменационный центр выступает в данном уголовном деле в качестве пострадавшей стороны. Преступные деяния, совершенные обвиняемыми Бабаевым Исламом Эльшан оглу, Мамедовым Айханом Ильхам оглу и Мамедовым Мурадом Махир оглу, были полностью доказаны собранными в ходе расследования доказательствами, включая их признания, свидетельские показания, заключения экспертов и другие следственные документы. Из материалов уголовного дела установлено, что число лиц, которым предполагалось оказать помощь по данному делу, составляет 11.

Эти лица также дали показания в качестве свидетелей и признались в своих действиях в своих показаниях. Абитуриенты также дали показания в качестве свидетелей и признали свои действия в ходе дачи показаний.

Ранее мы сообщали, что в Гяндже прошел суд по делу о незаконной помощи абитуриентам на экзаменах.