Германия выводит системы ПВО Patriot из этой страны

Минобороны Германии объявило о выводе своих зенитных ракетных комплексов Patriot и возвращении дислоцированных там военных Бундесвера (ВС ФРГ) из Польши.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в заявлении оборонного ведомства страны.

В немецком Минобороны указали, что Бундесвер выводит размещенные в Польше системы ПВО Patriot, предназначавшиеся для защиты воздушного пространства НАТО и транспортного узла в Жешуве.

"После плавной передачи командования миссией нашим голландским партнерам последние военнослужащие сегодня вернулись на свои базы", - проинформировали в ведомстве.

В конце января Германия разместила в аэропорту польского Жешува две батареи Patriot и 200 военнослужащих сроком на полгода. В начале мая премьер Польши Дональд Туск попросил немецкого канцлера Фридриха Мерца продлить размещение батарей Patriot на границе с Украиной до конца 2025 года. Таким образом, системы ПВО ФРГ и немецкие военные были дислоцированы на территории Польши до декабря.