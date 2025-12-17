https://news.day.az/society/1803048.html Операция в Бибиэйбате: есть задержанный - ВИДЕО Сотрудники Управления полиции на водном транспорте провели операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Операция в Бибиэйбате: есть задержанный - ВИДЕО
Сотрудники Управления полиции на водном транспорте провели операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Как сообщает Day.Az, на прибрежной территории Хазарского района Баку, в районе поселка Бибиэйбат на Каспийском море, был задержан 27-летний житель столицы Фазиль Ализаде, который приобрел и хранил при себе наркотические средства с целью сбыта. У задержанного было изъято около 2 килограммов наркотиков - героин, марихуана, а также психотропное вещество метамфетамин.
По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре