Сотрудники Управления полиции на водном транспорте провели операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает Day.Az, на прибрежной территории Хазарского района Баку, в районе поселка Бибиэйбат на Каспийском море, был задержан 27-летний житель столицы Фазиль Ализаде, который приобрел и хранил при себе наркотические средства с целью сбыта. У задержанного было изъято около 2 килограммов наркотиков - героин, марихуана, а также психотропное вещество метамфетамин.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.