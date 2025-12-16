https://news.day.az/world/1802718.html Депутаты в Конгрессе Мексики устроили драку - ВИДЕО В Конгрессе Мексики произошла драка между женщинами-депутатами. Как сообщает Day.Az, видео инцидента распространилось в социальных сетях. Представляем эти кадры:
В Конгрессе Мексики произошла драка между женщинами-депутатами.
Как сообщает Day.Az, видео инцидента распространилось в социальных сетях.
Представляем данные кадры:
