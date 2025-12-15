Создан Оргкомитет в связи с проведением чемпионата мира U20 в 2027 году

В связи с проведением в 2027 году в Азербайджане чемпионата мира по футболу среди мужчин до 20 лет создан Организационный комитет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

В распоряжении отмечено, что проведение Азербайджаном такого престижного спортивного мероприятия, как чемпионат мира по футболу среди мужчин до 20 лет, окажет положительное влияние на дальнейшее укрепление его растущего авторитета как спортивной страны, организацию в будущем таких важных проектов в нашей республике на высоком уровне.

