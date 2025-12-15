https://news.day.az/world/1802420.html Япония потеряет всех панд В январе 2026 года Япония впервые с 1973 года лишится всех панд из-за охлаждения отношений с Китаем. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило агентство Kyodo. Отмечается, что до конца января панды-близнецы Сяо Сяо и Лэй Лэй должны быть возвращены в Китай.
В январе 2026 года Япония впервые с 1973 года лишится всех панд из-за охлаждения отношений с Китаем.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что до конца января панды-близнецы Сяо Сяо и Лэй Лэй должны быть возвращены в Китай. При этом они проживали в зоопарке Уэно с момента своего рождения в 2021 году.
"Перспективы еще одного займа под выращивание панд, рассматриваемого как дипломатический символ дружбы между Японией и Китаем, остаются неопределенными на фоне ухудшения отношений между этими азиатскими соседями", - говорится в сообщении.
