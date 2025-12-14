В Латвии разгорелся скандал из-за визита президента Польши Кароля Навроцкого.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.

"Скандал. Президенту Польши, прилетевшему с госвизитом в Латвию, подали грязный автомобиль", - говорится в публикации.

К посту прикреплена фотография, на которой можно увидеть грязный черный автомобиль у трапа самолета Навроцкого. Как уточнило агентство, этот снимок быстро распространился в сети и вызвал негативные комментарии.

Представитель МИД Польши Мацей Вевиорс заявил, что транспортировка делегации является обязанностью принимающей страны. Дипломат подчеркнул, что в этот день в Риге, куда прилетел президент, шел дождь, а в аэропорту нет автомойки.