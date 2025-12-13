В Баку стартовал чемпионат Азербайджана по дзюдо
Сегодня в Баку стартовал чемпионат Азербайджана по дзюдо среди спортсменов до 20 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.
Этап квалификации соревнований начался в 10:00.
В первый день турнира, который проходит в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе, в индивидуальных поединках выступят 191 дзюдоист (158 мужчин и 33 женщины), представляющие 58 клубов и спортобществ.
В рамках первого дня чемпионата сначала состоятся индивидуальные соревнования, а затем командные встречи.
Отметим, что финальный блок начнется в 17:00.
Напомним, что первенство страны завершится завтра.
Поединки будут транслироваться в прямом эфире на официальном YouTube-канале Федерации дзюдо Азербайджана.
