Сегодня в Баку стартовал чемпионат Азербайджана по дзюдо среди спортсменов до 20 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

Этап квалификации соревнований начался в 10:00.

В первый день турнира, который проходит в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе, в индивидуальных поединках выступят 191 дзюдоист (158 мужчин и 33 женщины), представляющие 58 клубов и спортобществ.

В рамках первого дня чемпионата сначала состоятся индивидуальные соревнования, а затем командные встречи.

Отметим, что финальный блок начнется в 17:00.

Напомним, что первенство страны завершится завтра.

Поединки будут транслироваться в прямом эфире на официальном YouTube-канале Федерации дзюдо Азербайджана.