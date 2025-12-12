Новая купюра в 3 000 манатов

В социальных сетях распространились изображения новой банкноты номиналом 3 тысячи манатов.

Как сообщает Day.Az, на одной стороне купюры изображен Национальный герой Азербайджана, генерал-майор, шехид Полад Гашимов, на другой - Шушинская крепость.

В связи с распространенной информацией был направлен запрос в Центральный банк.

Руководитель пресс-службы ЦБ Намиг Алиев сообщил "Xəzər Xəbər", что данные изображения являются поддельными.

Намиг Алиев рекомендовал не доверять подобным материалам и получать информацию исключительно из официальных источников Центрального банка.

Отметим также, что лица, занимающиеся изготовлением и сбытом фальшивых денежных знаков, несут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом. Согласно Уголовному кодексу, изготовление, приобретение либо сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или иностранной валюты, а также ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте, с целью сбыта наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества или без таковой. Те же деяния, совершенные в крупном размере либо лицом, ранее судимым за изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

