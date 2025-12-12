Какова эпидемиологическая ситуация по гриппу в Азербайджане?

В Азербайджане у лиц, обращающихся с жалобами на повышение температуры тела, общую слабость, кашель, боль в горле, насморк или заложенность носа, в мазках выявляются вирус сезонного гриппа, а также в отдельных случаях другие респираторные вирусы.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщил специалист-эксперт Министерства здравоохранения, инфекционист Таййар Эйвазов.

По его словам, для гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций характерна сезонность в странах с умеренным климатом, к которым относится и территория Азербайджана:

"То есть в осенне-зимний период в этих географических зонах наблюдается рост числа случаев заражения указанными инфекциями. Учитывая, что наиболее опасной из них является грипп и пик его распространения приходится на декабрь-февраль, в нашей стране в сентябре-октябре была проведена вакцинация групп населения, наиболее чувствительных к гриппу. Это, разумеется, способствует снижению числа случаев заболевания гриппом, уменьшению количества осложнений и ограничению госпитализаций. Вместе с тем достаточная информированность населения в последние годы об универсальных неспецифических методах защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путями, также в определенной степени замедляет темпы распространения инфекции. Таким образом, проведение всеми медицинскими структурами комплекса противоэпидемических мероприятий против гриппа и ОРВИ позволяет, как и в предыдущие годы, рассчитывать на завершение текущего сезона с меньшими потерями и расходами. В мазках, взятых у лиц с жалобами на повышение температуры, общую слабость, кашель, боль в горле, насморк или заложенность носа, выявляется вирус сезонного гриппа, а также периодически другие респираторные вирусы. На фоне указанных комплексных противоэпидемических мер текущая эпидемиологическая ситуация в стране оценивается как стабильная. Противоэпидемические мероприятия, включая вакцинацию против гриппа, продолжаются и в настоящее время", - сказал он.

