Назван подходящий объем видеопамяти для игр

Специалисты издания Notebookcheck оценили объем видеопамяти, который нужен видеокартам для комфортного запуска игр в 2025 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, материал опубликован на сайте медиа.

Журналисты заявили, что вопрос обновления видеокарты в последнее время - из-за роста цен на комплектующие компьютеров - встал для геймеров очень остро. Они проверили, сколько памяти хватит видеокартам для запуска игр. Специалисты провели эксперимент с Nvidia GeForce RTX 5070 с 8 гигабайтами, RTX 5070 Ti с 12 гигабайтами и RTX 5090 с 24 гигабайтами. В итоге они назвали 8 гигабайт подходящей для гейминга характеристикой видеокарты.

Assassin's Creed Shadows им удалось запустить на персональном компьютере (ПК) с видеокартой, имеющей 8 гигабайт памяти. Однако игровой процесс был комфортным только при разрешении 1080 пикселей. Для нового шутера Battlefield 6 тоже хватило 8 гигабайт, однако игра работала лишь в минимальной конфигурации.

Call of Duty: Black Ops 7 работала со всеми видеокартами, но при запуске игры на самой базовой GeForce RTX 5070 возникло предупреждение о проблеме функции трассировки лучей. Игра Cyberpunk 2077 Phantom Liberty показала себя лучше всех - тайтл запустился на видеокарте с 8 гигабайт видеопамяти в разрешении 4К.

"В целом, если не замечать некоторых ограничений, вы все еще можете наслаждаться современными играми с 8 гигабайт видеопамяти", - подытожили авторы медиа.