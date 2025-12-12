СГБ Азербайджана подготовила видеоролик, посвященный Дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики подготовила видеоролик, посвященный Дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в публикации отмечено:

"Посвящается Дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева".