Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Великий Гейдар Алиев. Помним, любим, чтим".