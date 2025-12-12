https://news.day.az/officialchronicle/1801759.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Великий Гейдар Алиев. Помним, любим, чтим".
