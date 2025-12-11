Посол Азербайджана обсудил с премьер-министром Кении двустороннее сотрудничество

Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев встретился с премьер-министром Кении и в то же время министром иностранных дел и по работе с диаспорой Мусалиа Мудавади.

Как сообщили Day.Az в посольстве, в ходе встречи была выражена удовлетворенность динамикой развития отношений между двумя странами в этом году. Отмечалось, что проведенные интенсивные визиты на высоком уровне внесли значительный вклад в укрепление сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней сферах.

Премьер-министр М. Мудавади отметил, что встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Кении Уильяма Самоэи Руто в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 23 сентября этого года и дружественные отношения между лидерами отвечают интересам обеих стран. Он отметил, что первые политические консультации между министерствами иностранных дел в этом году, за которыми последовал официальный визит министра иностранных дел Джейхуна Байрамова в Кению, стали важным этапом в двусторонних отношениях.

Указав важность максимально эффективного использования возможностей для расширения существующего сотрудничества, посол Султан Гаджиев отметил результаты, достигнутые в текущем году в областях энергетики, ИКТ, судебной и правовой сферы, межпарламентских отношений, пенитенциарной службы и образования. Он также отметил, что Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Университетом ADA и Академией дипломатической службы Министерства иностранных дел и по работе с диаспорой Кении, создает новые возможности для расширения партнерства между дипломатическими ведомствами.

Посол проинформировал о подготовительном процессе, инициативах и запланированных мероприятиях к 13-му Всемирному форуму по градостроительству (WUF13), который состоится в Баку 17-22 мая 2026 года.

Он отметил, что впервые в истории форума саммит пройдет с участием глав государств и правительств. Будучи мировыми лидерами по урбанистике, Азербайджан и Кения предоставляют отличную возможность для тесного сотрудничества в рамках WUF13 в области устойчивого урбанистического развития и климата, включая продвижение международного сотрудничества и укрепление взаимодействия между платформами COP-WUF по этим вопросам

На встрече было подчеркнуто большое влияние образовательных стипендий, предоставляемых кенийской молодежи в рамках Международной образовательной программы имени Гейдара Алиева, а также оказание гуманитарной помощи школам и больницам в Кении со стороны Фонда Гейдара Алиева и Азербайджанского агентства международного развития на укрепление дружественных отношений между народами.