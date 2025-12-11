Какие преподаватели смогут брать отпуск в учебное время?

В Азербайджане планируется внести изменения в порядок предоставления отпусков педагогическим работникам. Соответствующие поправки отражены в проекте закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс", обсужденном в профильных комитетах Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, педагогам, непосредственно участвующим в учебно-воспитательном процессе, отпуск предоставляется в период летних каникул, а оформление отпуска в течение учебного года возможно только с согласия работодателя.

Как передает Day.Az, член Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Эльчин Мирзабейли заявил в интервью Modern.az, что проект поправок направлен на расширение возможностей использования педагогами ежегодного отпуска. По его словам, формальное право на отпуск в середине учебного года на практике реализуется с трудностями из-за обязательного механизма согласования со стороны школьной администрации.

Депутат отметил, что уточнение понятия "педагогические работники" позволит распространить предлагаемые изменения на преподавателей школ, колледжей и вузов. При этом он указал, что упоминание в текущей норме "летних каникул в школах" ограничивает ее применение преимущественно общеобразовательными учреждениями. По его словам, для преподавателей вузов, где учебная нагрузка меняется по семестрам, отпуска в течение учебного года могут быть реализованы проще и без негативного влияния на учебный процесс.

Мирзабейли подчеркнул, что для школ потребуется разработка механизмов плановой ротации и усиление института резервных учителей, поскольку распределение учебной нагрузки в середине года представляет определённые организационные сложности. Вместе с тем предоставление учителям возможности использовать отпуск в случаях социальных или медицинских обстоятельств, по его мнению, способствует качеству образовательного процесса.

Депутат также указал на ключевую правовую проблему - неопределенность механизма "согласия работодателя". "В нынешней редакции эта норма предоставляет администрации широкие полномочия, что фактически ограничивает право педагогов на отпуск. Проект должен устранить правовую неопределенность, либо отменить механизм согласия, либо установить объективные критерии отказа", - отметил он.

В заключение парламентарий подчеркнул, что предоставление отпуска педагогическим работникам в течение учебного года является юридически необходимым, социально оправданным и управленчески реализуемым, однако требует совершенствования внутренних административных процедур в образовательных учреждениях.

Согласно проекту закона, педагогическим работникам, участвующим в учебно-воспитательном процессе, отпуск может предоставляться как на период летних каникул, так и в течение учебного года - при наличии согласия работодателя и независимо от срока их работы.