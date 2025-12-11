Соцсеть Pinterest назвал главные тренды 2026 года. Об этом сообщает WWD.

Среди главных трендов замечены холодные оттенки, перламутровый макияж, кружево и готика в стиле вампиров. Особенно выделяется холодный синий. Эксперты также выделили стиль wilderkind со звериными принтами, бабочками, листьями и веснушками.

До этого институт цвета Pantone объявил главный оттенок 2026 года. Pantone объявил цвет 2026 года - "облачный танцор". По словам экспертов, нейтральный белый привнесет в этот шумный мир спокойствие.

"Окружающая нас какофония стала подавляющей, мешая нам услышать голос нашего внутреннего "я". Cloud Dancer помогает нам сосредоточиться, избавляя от отвлекающих внешних факторов", - заявила глава Pantone Литрис Эйсман.